"Es necesario restituir derechos a los trabajadores": reducción de jornada laboral en América Latina

La tendencia global de reducir la jornada laboral avanza en América Latina. Expertos consultados por Sputnik coinciden en que el momento responde a una visión... 15.10.2023, Sputnik Mundo

En abril de este 2023, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó un paquete de cambios para reducir de 45 a 40 horas la jornada semanal en el país sudamericano. Además, actualmente los Congresos de Argentina y México discuten la aprobación o no de reformas similares para recortar el total de horas de trabajo.La propuesta del oficialismo argentino concretamente plantea pasar de las 48 horas actuales a 36 por semana o un máximo de seis horas al día. Mientras que en México el proyecto de reforma propone pasar de 48 a 40 horas semanales.Al mismo tiempo, en el país norteamericano existen otras propuestas que pugnan por duplicar el aguinaldo y los días festivos. E, incluso, en el Senado fue presentada una iniciativa para establecer el descanso periódico obligatorio en todos los centros de trabajo y prohibir que se obligue a los trabajadores a permanecer de pie durante su jornada laboral.Conocido como Ley Silla, el proyecto propone que las personas que laboran en establecimientos como tiendas de autoservicio, farmacias, etcétera, cuenten con asientos con respaldo para que puedan descansar durante su jornada. Algo que, al día de hoy, está prohibido por los patrones pese a los daños a la salud que ocasiona permanecer de pie durante periodos prolongados.Pero como en toda lucha por conquistar derechos laborales, hay quienes están a favor y quienes se oponen a toda costa a esta reducción horaria. Así, aquellos que coinciden en la necesidad de aprobar las reformas argumentan que la productividad incrementará y, en consecuencia, el sector empresarial se verá favorecido. En contraste, quienes están en contra esgrimen que los cambios implicarán un incremento en los costos de operación, producción y de administración, que, a su modo de ver, serán imposibles de sortear.En un país en el que cerca de 60 millones de personas trabajan —según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)—, cabe preguntarse en qué contexto se inscriben todas estas iniciativas y cuáles son los principales retos que enfrentan. O bien, de aprobarse qué beneficios aportarían a la clase trabajadora.Recuperar derechos laboralesPara el académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM Moritz Cruz Blanco existen distintas aristas para entender el fenómeno. La primera de ellas es que el mercado laboral ha ido cambiando con el tiempo, por lo que es necesario hacer ajustes y consideraciones que tomen en cuenta la realidad para considerar los derechos y las obligaciones de nuevas formas de trabajo. En segundo lugar, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México mencionó la necesidad de recuperar los derechos que se le habían arrebatado a los trabajadores a través de los años, ya fuera mediante reformas o acciones de los patrones, que "hacían lo que querían"."Esto incluye, desde luego, la parte monetaria, que son los salarios, las políticas de incremento salarial también han sido relevantes y (...) una serie de reformas laborales que se han venido implementando a través de estos años, desde que inició esta nueva Administración [del presidente Andrés Manuel López Obrador]", abunda.Agregó que, visto desde la perspectiva de la política económica, se trata de una política prosalarial —en oposición a una procapitalista o procapital, que predominó especialmente durante el periodo neoliberal, en la década de 1980 y que cobró mucha fuerza en la de 1990—, "que consiste precisamente en darle derechos a los trabajadores, incluidos, desde luego, los sindicatos y lo salarial, y, en ese sentido, dejar de beneficiar tanto al capital".El 1 de mayo de 2019, el Gobierno federal mexicano promulgó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para modernizar el sistema de justicia laboral y establecer nuevas reglas de democracia sindical. Desde entonces, la legislación en materia de política laboral ha sido reformada al menos en 11 ocasiones, siendo los casos más destacados el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, el reconocimiento del teletrabajo, el blindaje del salario mínimo, la prohibición de la subcontratación y las vacaciones dignas, que duplicó de 6 a 12 anuales el mínimo legal de este derecho.El abogado laboralista José Alfonso Aparicio Velázquez detalló en diálogo con Sputnik, en tanto, que hay ciertos temas laborales que son muy estimados y uno de los que está cobrando mayor impulso es la flexibilización de la jornada laboral. "Suelen ser temas muy populares para todos los gobiernos, sobre todo los de izquierda, es parte de un paquete de reformas que suelen ser muy aplaudibles, que generan mucha unanimidad, pero hay que tener mucho cuidado en la manera en que se regula", dijo.Un requisito: voluntad políticaEn el caso específico de la reducción de la jornada laboral en México, el maestro en derecho por la UNAM aseguró que el tema está colocado, pues en abril de este año, antes de que concluyera el periodo ordinario legislativo anterior, comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una reforma constitucional para pasar la semana laboral de 48 a 40 horas y establecer un modelo de cinco días de trabajo por dos de descanso. Sin embargo, el proyecto no logró llegar al pleno del parlamento.Sobre los obstáculos que podrían surgir si la iniciativa se aprueba, el laboralista puso como ejemplo el caso chileno, en donde se redujo la jornada pero los cambios serán introducidos de forma gradual. Además, dijo, se le permitió a los empleadores decidir cuándo y cómo utilizar el tiempo de trabajo.Es por ello que Aparicio Velázquez señaló que no basta con reducir la jornada laboral, sino que es necesario hacerla más flexible, ya sea para que los trabajadores puedan optar por cuánto y cuándo trabajan y, con ello, logren conciliar su vida personal y familiar; o bien, para que el empleador pueda decidir cuándo requiere mayor esfuerzo o mayor dedicación, sin que ello implique el menosprecio de los derechos laborales, como el pago de horas extras.Adicionalmente, el abogado reconoció que la reducción de jornadas tiene sus retos, y recordó que cuando en México se aprobó duplicar el mínimo legal de vacaciones, pasando de seis a 12 días, diversos empleadores argumentaron que necesitarían contratar a muchísimos trabajadores sustitutos."Si se combina el trabajar menos con flexibilizar la jornada, es decir, establecer no sólo cuánto se trabaja sino cuándo, permitirás lidiar con este tema de que el empleador tenga el miedo fundado de que va a tener que contratar a más personas. Más bien va a eficientar el uso del trabajo y va a tener trabajadores menos cansados y más productivos", ahondó el experto en derecho laboral.Falta una autoridad que vigileAhora bien, el laboralista egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM señaló que es necesario fortalecer la inspección del trabajo en el país latinoamericano, incluso a partir de algoritmos, para garantizar que se cumple la ley, pues "una cosa es que se apruebe y otra que haya una autoridad fuerte que vigile" su cumplimiento.Además, apuntó que todavía hay temas pendientes, por ejemplo aumentar los días de licencia para los padres trabajadores; regular el trabajo a través de plataformas y la inteligencia artificial, así como fortalecer la protección de datos personales de los trabajadores.Mientras que Cruz Blanco señaló que, con el tiempo, surgirán nuevas demandas, por lo que sugirió voltear a ver la legislación en los llamados países avanzados. No obstante, celebró que los gobiernos actuales en la región estén reconociendo que la vía de los derechos laborales es el camino para alcanzar el bienestar."Este tipo de modificaciones (...) van sumando en el agregado para que los trabajadores tengan ciertos derechos. [En contraste con] el pasado, cuando se hacían modificaciones contra los trabajadores (...) lo que observábamos era un deterioro constante, lo que se conoce como precarización, que es básicamente lo que pasó durante 30 años en México", señaló.

2023

