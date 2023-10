https://sputniknews.lat/20231021/mexico-y-argentina-una-amistad-historica-que-podria-tensarse-tras-las-elecciones-1144941732.html

México y Argentina: una amistad histórica que podría tensarse tras las elecciones

México y Argentina: una amistad histórica que podría tensarse tras las elecciones

La relación entre México y Argentina es, a pesar de la lejanía geográfica, una de las más cercanas y sólidas en la región. En la actualidad, atraviesa por uno... 21.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-21T19:34+0000

2023-10-21T19:34+0000

2023-10-21T19:34+0000

américa latina

política

javier milei

andrés manuel lópez obrador

argentina

méxico

gobierno de méxico

elecciones generales en argentina (2023)

elecciones presidenciales en méxico (2024)

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/13/1144940486_0:113:1503:958_1920x0_80_0_0_5bbe73d0194e17be8c8b3ec005d9ea04.jpg

Esto se debe especialmente a los comentarios encontrados entre el candidato argentino de La Libertad Avanza, Javier Milei, triunfador en las elecciones primarias, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sus diferencias son, sobre todo, de índole ideológico y político. Por ejemplo, el 14 de agosto pasado y tras los comicios primarios argentinos, el mandatario mexicano consideró que la ventaja de Milei era resultado de la poca definición del peronismo y de la crisis económica en esa nación. Un mes después, López Obrador rechazó las críticas del político argentino hacia el papa Francisco y lo llamó "deslenguado". En aquel momento el candidato presidencial reviró en redes sociales, rechazando la postura del jefe de Estado mexicano.Ante esto, la maestra en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Rocío Méndez Bautista, explica en entrevista para Sputnik que la perspectiva previa a la primera vuelta de las elecciones en Argentina, que se celebrarán este 22 de octubre, y los comicios mexicanos en 2024, es compleja.Una amistad que surgió en la IndependenciaLos primeros acercamientos entre México y Argentina surgieron en 1818, durante la justa de la Independencia mexicana (1810-1821), cuando el movimiento insurgente, encabezado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, nombró a Simón Tadeo Ortiz como vínculo con las Provincias Unidas del Sur. Posteriormente, Guadalupe Victoria, quien es el primer presidente de México, envío un mensaje a Buenos Aires con el fin de hermanar las naciones."Fue hasta 1880 cuando Argentina acreditó a su primer cónsul en México y en 1888 a Ramón Mendoza como primer representante con rango diplomático. En 1891, Juan Sánchez Azcona fue el primer enviado en calidad de ministro plenipotenciario de México en Argentina", expone la Embajada de México en Argentina en su sitio web. En 1927 ambas naciones elevaron su relación para contar con embajada. El vínculo en las últimas décadasEn una entrevista para este medio, la doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Mariana Aparicio, explica que la relación entre México y Argentina ha sido continua e ininterrumpida y las personas que se refugiaron en territorio mexicano son parte de ella.Si bien México fue uno de los países que abrió sus puertas a los argentinos durante dichos episodios, esto causó tensiones en entre las naciones, según información de la Embajada de México en Argentina, que explica que durante los regímenes militares "las relaciones entre ambos países se mantuvieron al más bajo nivel, estableciéndose periodos de dificultades diplomáticas ocasionadas por los asilos a Héctor Cámpora [expresidente] y a Abal Medina [ periodista y político peronista]", indicó.No obstante, el vínculo bilateral mejoró con el paso del tiempo, a grado tal que en 2007, los entonces mandatarios de Argentina, Néstor Kirchner, y el de México, Felipe Calderón, suscribieron el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE).Sumado a esto, México ha apoyado a Argentina en asuntos como el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, la presidencia argentina del G20 en 2018, y el procedimiento para que la nación sudamericana ingresara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la actualidad, dada la afinidad ideológica y política de los mandatarios de ambos países, la relación entre México y Argentina es positiva.Las cuestiones comercialesDe acuerdo con los datos más recientes del Gobierno de México, durante junio de este año, las ventas internacionales de México a Argentina fueron por 95 millones de dólares, y las que se hicieron desde la nación sudamericana al territorio mexicano alcanzaron los 84,5 millones de dólares. Con ello, el balance comercial fue de 10,5 millones de dólares. La participación de Argentina en las importaciones de México equivale a 0,19% del total de operaciones, mientras que en las exportaciones es de 0,17%.Sobre este tema, en entrevista para Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Felipe Cruz Díaz, apunta que el vínculo bilateral se enmarca en los acuerdos de complementación económica ACE 6 y ACE 55, lo que les había permitido crecer casi a la par. Sin embargo, las diversas crisis económicas en el país sudamericano han afectado sus posibilidades para avanzar, pese a los intercambios comerciales."El alto índice inflacionario ha generado mucha inestabilidad en el interior y, sobre todo, ahora que se presenta el próximo cambio presidencial, el problema se agudiza, porque rebasa el 100% (...). Mientras que también pasa por un importante proceso de devaluación. Además, también se enfrentó a la sequía, que también impactó su tipo de cambio. Esto distorsiona la balanza de pagos (...)", pondera.Por esta causa, al país actualmente gobernado por Alberto Fernández no le basta con solo mantener relaciones con México u otras naciones latinoamericanas; ha requerido apostar a nuevos proyectos, como los BRICS. Ante esto, el especialista señala que no cambiará el vínculo que tiene con México, nación que, debido a su cercanía con Estados Unidos, aún no tiene facilidades para apostar por el bloque."No creo que haya una disminución significativa, al menos en el corto plazo. Hay productos perfectamente identificados que son los que se comercian entre estos dos países y no habría alguna variación. Desde mi perspectiva, la medida de Argentina [al sumarse a los BRICS] va más por no financiarse en dólares", asevera.El factor electoralLas elecciones tanto en Argentina (22 de octubre) como las de México (2024) son un factor relevante para repensar los lazos entre ambas naciones. Sin embargo, tanto Aparicio como Méndez Bautista coinciden en que no se romperán aunque surjan tensiones, dado que el vínculo va más allá de los políticos.En entrevista para Sputnik, el politólogo y periodista Claudio Fantini dice que, sin importar quién gane las elecciones en Argentina, la política exterior de esa nación estará mucho más latente que en los últimos años.Respecto al lazo con México, no divisa grandes cambios en caso de que obtengan el triunfo Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) o Sergio Massa (Unión por la Patria). "Si triunfa Bullrich, tal vez habría cierto distanciamiento, pero el vínculo sería bastante estable", comenta.No obstante, la situación podría ser más lejana si el electorado elige a Milei, pero un punto de balance estaría en quien se posicionaría para ser la ministra de Relaciones Exteriores: Diana Mondino."Es una persona absolutamente lógica, sumamente inteligente, y más allá de que tal vez privilegiaría la relación con los países que tengan democracias liberales o sistemas políticos demoliberales, no creo que una canciller como sería Diana Mondino vaya a tomar distancia de naciones de la importancia de México, por la diferencia ideológica que pueda haber entre Javier Milei y Andrés Manuel López Obrador", acota.

https://sputniknews.lat/20230913/esta-preparada-argentina-para-un-gobierno-libertario-1143673846.html

https://sputniknews.lat/20230728/el-nieto-133-hijo-de-desaparecidos-recupero-su-identidad-en-argentina-1142044734.html

https://sputniknews.lat/20220314/es-la-primera-vez-en-decadas-que-mexico-tiene-a-un-presidente-decente-argentina-a-amlo-1123059315.html

https://sputniknews.lat/20230816/confrontaciones-y-crisis-economicas-hacia-donde-va-el-progresismo-en-america-latina-1142671777.html

https://sputniknews.lat/20231013/argentina-y-el-litio-puede-el-oro-blanco-salvar-la-economia-del-pais-1144703154.html

https://sputniknews.lat/20230824/secretaria-de-cancilleria-argentina-entrar-a-los-brics-es-ingresar-al-mas-alto-nivel-diplomatico-1143004768.html

https://sputniknews.lat/20231014/elecciones-en-argentina-el-pais-se-debate-entre-dos-modelos-opuestos-de-pais-1144739261.html

argentina

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

política, javier milei, andrés manuel lópez obrador, argentina, méxico, gobierno de méxico, elecciones generales en argentina (2023), elecciones presidenciales en méxico (2024), organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), néstor kirchner