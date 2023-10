https://sputniknews.lat/20231028/quienes-son-los-aspirantes-del-oficialismo-a-gobernar-la-ciudad-de-mexico-1145192377.html

¿Quiénes son los aspirantes del oficialismo a gobernar la Ciudad de México?

Los aspirantes son Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García Harfuch y Hugo López-Gatell. Sus perfiles son distintos entre sí. Y se les ha criticado por escándalos relacionados con cuestiones de seguridad y de cercanía, en uno de los casos, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para la experta, el perfil más adecuado es el de Clara Brugada debido a su labor al frente de Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la capital mexicana y, por lo tanto, un importante botín electoral. La especialista afirma que Brugada tiene una orientación más gubernamental y apegada a la gente de a pie.Sin embargo, la encuesta y la designación final de Morena podría inclinarse por un perfil masculino debido a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a las candidaturas con paridad de género, observa el experto en Ciencia política y Administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo Leal, en charla con Sputnik. En caso de que eso ocurriese, el especialista ve a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como la opción más fuerte para contender en los comicios de 2024.Un vistazo a la trayectoria de los interesadosMariana Boy es titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital del país. Es abogada por la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en Administración Pública. Su trayectoria ha estado enfocada en temas medioambientales, por lo que ha participado en Greenpeace* y en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y se ha desempeñado como directora general del Fomento Ambiental Urbano y Turístico, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mexicana.Mientras tanto, López-Gatell es reconocido porque, durante su gestión como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud, estuvo a cargo de la estrategia para combatir el COVID-19 en el país latinoamericano. Es doctor especialista en epidemiología y su plan para ser el abanderado de Morena es centrándose en la humanización de la capital mexicana."La sociedad no va a progresar si dejamos a personas fuera o atrás, si dejamos a personas con sufrimiento, por la sencilla razón de que la economía no va a ser boyante, no va a ser vital si las personas no son consumidoras, no va a ser vital si las personas sufren incluso de enfermedades que se asocian con la carencia de servicios, no va a ser vital si las personas no tienen un desarrollo, por ejemplo, a través de la educación", declaró en entrevista exclusiva para Sputnik.En el caso de Brugada, tiene una amplia trayectoria política. Ha sido alcaldesa de Iztapalapa en dos ocasiones (2009 a 2012 y de 2021 a la fecha) y se distingue por su participación en movimientos sociales para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.En una conversación para este medio, la política morenista dijo que su intención de gobernar la de CDMX es porque la región que encabezó es una de las más complejas, debido a su numerosa población e inseguridad. "Considero que tenemos las condiciones para jugar un buen papel que le dé continuidad [a la transformación], para que la ciudad siga siendo una ciudad de derechos, de libertades, como históricamente hemos trabajado para ello", apuntó.Por último, García Harfuch es conocido por su gestión como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cargo que desempeñó desde 2019 hasta septiembre de este año. El también exdirigente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) comentó que una de sus motivaciones es construir una ciudad en paz y segura."Mi compromiso por servir es absoluto y no es de ahora, sino de muchos años. Me he dedicado a servir a mi país con profesionalismo (…). Será un gran honor y privilegio participar en este proceso junto a destacadas y destacados compañeros de Morena", indicó el 20 de septiembre pasado.Lo que implica esta decisiónLos expertos coinciden en que el partido Morena debe ser meticuloso con el nombramiento de la persona que coordinará la defensa de la transformación en la Ciudad de México, especialmente al tener perfiles con carreras y tendencias muy distintas entre sí."Puede generar un efecto dominó contrario a 2018, donde desde la Presidencia, hacia abajo, ganó Morena. En este caso, no hay una situación de esa magnitud; Claudia Sheinbaum [coordinadora a nivel federal] no causa un fenómeno como López Obrador en el tema electoral. Cada quien tiene su arraigo en cada entidad por lo que, si Morena no sabe escoger bien a quien aspire a la jefatura de Gobierno, puede incluso perder la Ciudad de México", estima Leal.Mientras tanto, Acuña Murillo hace énfasis en que la designación impactará los resultados en las 16 alcaldías de la capital mexicana, por lo que el movimiento político requiere reforzar su posición para no sufrir un revés, como ocurrió en los comicios de 2021.¿Qué pasará en las elecciones de 2030?Si bien aún faltan siete años para que ocurran los comicios presidenciales en México de 2030, el posicionamiento de Morena en la capital es vital para estar en la preferencia de la gente, más cuando López Obrador ha mencionado que él dejará la vida pública al cerrar su sexenio, es decir, en octubre de 2024.Al interior de Morena, "deben ser más cuidadosos a la hora de elegir a sus candidatas y candidatos para que, en 2030, nuevamente refrenden el triunfo porque, además, ya no va a estar López Obrador", figura que fundó el movimiento y que lo posicionó en Palacio Nacional, acota la experta.Sin embargo, el profesor de la UNAM y maestro en derecho señala que mantener la política del carro completo de Morena para ese tiempo podría conducir a periodos similares como el Maximato (1928-1934), donde prevaleció solo los deseos de un grupo específico en México."Vemos que la configuración del mapa político tiñe prácticamente de guinda todo el país. Por otro lado, Sheinbaum ha dicho que quieren carro completo, el mismo que ellos, en su momento, criticaron al por mayor. Aseguraban que era el sello del partido hegemónico [en referencia al Partido Revolucionario Institucional, PRI], autoritario y demás. Ellos están convirtiendo en lo que siempre criticaron y contra lo que lucharon. Las consecuencias es que en 2030 pase lo mismo", concluye.*Organización declarada como indeseable para la Fiscalía General de Rusia.

