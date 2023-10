https://sputniknews.lat/20231006/el-problema-central-de-la-ciudad-de-mexico-esta-en-la-injusticia-social-1144397552.html

López-Gatell a Sputnik: "El problema central de la Ciudad de México está en la injusticia social"

López-Gatell a Sputnik: "El problema central de la Ciudad de México está en la injusticia social"

Aspirante a dirigir los destinos de una de las urbes más grandes de América Latina y del mundo, el exfuncionario público que dio la cara en los momentos más... 06.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-06T23:59+0000

2023-10-06T23:59+0000

2023-10-07T00:12+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

ciudad de méxico

méxico

sociedad

💗 salud

💬 opinión y análisis

hugo lópez-gatell ramírez

elecciones presidenciales en méxico (2024)

miguel hidalgo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/01/19/1120725618_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4d6dd2561af8c4c4764d65ac611012b9.jpg

En la Ciudad de México, una megalópolis de más de 20 millones de habitantes con la suma de sus zonas conurbadas, una escena se repite cada día en algunas de las 195 estaciones que integran el metro, sistema de transporte colectivo que registra un promedio de 4.47 millones de viajes diarios. La gran mayoría de los que viven en la ciudad la conocen: llega el convoy sobresaturado, un bando tiene que salir; el otro, entrar; cada quien procura su prioridad individual. Todas, todos tienen la misma aspiración de llegar a tiempo al trabajo o a la casa, en condiciones seguras."Llegan a ser enemigos por unos instantes", dice el doctor Hugo López Gatell. "Es una experiencia que nos deshumaniza por completo", explica este médico epidemiólogo, conocido en México por estar encabezar la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la pandemia de COVID-19.El profesional de la salud ahora buscar ser el coordinador de los comités de defensa de la transformación de México; es decir, el candidato del oficialismo a la jefatura de gobierno en la capital del país.Entrevistado por Sputnik en la alcaldía Coyoacán, el doctor López-Gatell explica que esta "deshumanización" no solo se vive en ese momento que se repite día con día en el metro, sino en aspectos fundamentales para los habitantes de la ciudad, como el abasto de agua, el acceso la vivienda o incluso a alimentos de buena calidad.Oriente y occidente, ciudad de contrastes "El problema central de la ciudad desde nuestro punto de vista está en la injusticia social", puntualiza López Gatell, quien hace un par de semanas dejó el cargo de subsecretario de Prevención de la Salud en la Secretaría de Salud federal. Desde su puesto en el gabinete de salud dirigió la política con la que el Gobierno federal enfrentó la pandemia de COVID-19, quizá el mayor desafío que ha enfrentado la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su sexenio, el 1 de diciembre de 2018.El doctor especialista en epidemiología explica que hay una grave desigualdad entre el oriente y el occidente de la capital del país. Por ejemplo, dice el médico, hay cinco a siete veces más parques y jardines en la zona del occidente que en la zona oriente."Si comparamos (la alcaldía) Iztapalapa con Miguel Hidalgo hay un universo de diferencia en algo que es un servicio público, no estoy hablando de la riqueza familiar o personal de las personas habitantes, que desde luego es el fondo del asunto, sino en el servicio público", enfatiza el aspirante.Los mismo pasa, dice, con museos y bibliotecas, vivienda digna, e incluso fuentes de alimentación saludable o no saludable."En el oriente de la ciudad se consume la comida chatarra no porque la gente quiera consumir chatarra, sino porque hay muchísima más abundancia de fuentes de comida no saludable y muy poco abastecimiento de comida saludable", afirma este médico que desde la Subsecretaria de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud fue una de las cabezas visibles en el esfuerzo de la Administración pública federal por colocar sellos de advertencia nutricional en productos alimenticios, una batalla que enfrentó al ahora aspirante a jefe de gobierno con las grandes compañías refresqueras y de panadería."Consecuentemente —afirma— la salud está deteriorada más en la zona oriente que en la zona occidente; consecuentemente, la capacidad de llegar al potencial máximo de bienestar de las personas está deteriorada".Para el doctor López Gatell, las diferencias entre el oriente y el occidente de la Ciudad de México son, incluso, análogas a la relación social y económica que tiene Tijuana con respecto a San Diego, en la frontera norte de México. "Así de grandes son los contrastes", afirma."No vamos a avanzar si dejamos a personas atrás""Nuestro análisis es sistemático, nosotros hemos considerado prácticamente cada aspecto de la vida de la Ciudad de México, pensando con las personas en el centro, y esta es la clave de por qué estamos diciendo que nuestro enfoque es humanizar la ciudad", afirma el doctor Gatell, como se le conoce en la conversación pública de México."Queremos humanizar la ciudad porque en la vida diaria las experiencias no son humanas del todo —dice— y no es responsabilidad de los habitantes, sino porque las condiciones no son favorables".De acuerdo con López Gatell, 27% de la población de la Ciudad de México son personas jóvenes y la gran mayoría aspira a cambiar su destino a través de mejores capacidades intelectuales y habilidades que vengan de la educación pública, por lo que hay que invertir y proteger la educación pública."La seguridad pública no va a mejorar si mantenemos personas en marginación, personas desplazadas y personas con gran resentimiento porque han vivido, por ejemplo, situaciones de violencia en la familia, en la comunidad y en el conjunto del territorio", afirma."Tenemos una perspectiva de la transformación y esa perspectiva es la justicia social, los derechos humanos y la aspiración de humanizar la ciudad en un sentido riguroso, detallado y amplio", insiste el médico.Una visión universalEl exsubsecretario de Salud explica en su diálogo con Sputnik que decidió presentarse a competir por la coordinación de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México porque no solo se necesita entender los problemas de la gente y hacer diagnósticos sistemáticos de esos problemas con base científica y técnica, sino también tener la sensibilidad humana para saber que no hay soluciones mecánicas o pragmáticas o fórmulas que se puedan implantar.En este sentido, afirma que se tiene que dialogar con la gente para que "las aspiraciones, los sentimientos y las ideas de las personas se plasmen en las potenciales soluciones"."A mí me tocaba dar la perspectiva de, en condiciones extraordinarias como una pandemia, por dónde deberíamos garantizar la gobernabilidad y que continuará por un lado la transformación y por otro lado el progreso, sin estorbar con las medidas de mitigación de la pandemia"."La complejidad de los problemas requiere una visión universal; no es solamente una visión a nivel de país (…), se requiere una visión universal es decir de amplio nivel", dice López Gatell, quien agrega que un eventual gobierno suyo al frente de la Ciudad de México será para todos.El revés de 2021: viejas prácticas, miedo y desinformaciónY en este sentido, el exsubsecretario afirma que el revés que sufrió el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las pasadas elecciones de 2021, en las que perdió las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, pudo deberse a "la vivencia que tuvieron ciudadanas y ciudadanos de los gobernantes más próximos, de alcaldesas y alcaldes que mantuvieron prácticas de la política nada saludables, como el corporativismo, la manipulación, la demagogia, el acarreo, el dedazo, la falta de democracia, la falta de escucha, la falta de capacidad de diálogo y de generar consensos".Ahora, dice Lopez Gatell, en Morena se está cuidando mucho que se tenga un empuje más claro hacia una visión moderna, que incluye ser autocríticos, revisar estas prácticas residuales y no permitirlas, "tener otra actitud ética ante el pueblo de México"."Ciertamente, en la elección del 21 tuvimos cambios de postura seguramente de la clase media", acepta. Y en estos cambios, explica, se identificaron elementos de miedo, "que ocurre durante crisis como una pandemia, una inundación o cualquier crisis"."Hace que las personas sean presa fácil de la manipulación, por lo que durante un tiempo no pueden discernir su razonamiento (…) y pierden la visión de que existe otra persona que puede estar en una condición igual y con la que se puede aliar para enfrentar un enemigo común, que para todo el mundo fue el virus Sars Cov2, causante del COVID, y esto es muy probable que haya modificado este miedo, más la desinformación que indujeron precisamente los medios de comunicación corporativos"."Ahora debo reconocer, y esto es importante que se tenga claro, que la transformación, desde luego, no se puede hacer de un día para otro; y, como ha dicho también el presidente López Obrador, lo más importante es la transformación de las conciencias, la revolución de las conciencias"."Y la revolución de las conciencias no es sólo como piensa uno o qué piensa uno, sino cuáles son sus principios morales, culturales y espirituales, uno tiene que revisar cuáles son y aprender de lo que nos han legado otras generaciones de personas sabias y sensatas, generosas", concluye.

https://sputniknews.lat/20230920/omar-garcia-harfuch-exsecretario-de-seguridad-va-por-jefatura-de-gobierno-de-ciudad-de-mexico-1143920781.html

https://sputniknews.lat/20231005/un-tema-de-privilegio-realmente-la-ciudad-de-mexico-centraliza-las-actividades-culturales--1144359884.html

https://sputniknews.lat/20230922/el-subsecretario-de-salud-hugo-lopez-gatell-anuncia-aspiracion-para-gobernar-la-ciudad-de-mexico-1143997318.html

https://sputniknews.lat/20230925/la-alcaldesa-de-iztapalapa-oficializa-su-aspiracion-para-gobernar-la-ciudad-de-mexico-1144085147.html

https://sputniknews.lat/20211108/asi-se-vivio-la-reapertura-de-fronteras-entre-eeuu-y-mexico-tras-20-meses-de-pandemia--fotos-1118001548.html

ciudad de méxico

méxico

iztapalapa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

andrés manuel lópez obrador, ciudad de méxico, méxico, sociedad, 💗 salud, 💬 opinión y análisis, hugo lópez-gatell ramírez, elecciones presidenciales en méxico (2024), miguel hidalgo, álvaro obregón, iztapalapa, morena, gobierno de méxico