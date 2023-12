https://sputniknews.lat/20231210/a-que-estan-dirigidos-los-guinos-politicos-de-milei-a-lula-1146437878.html

¿A qué están dirigidos los guiños políticos de Milei a Lula?

Para los investigadores, el actual presidente argentino tendrá que encontrar un equilibrio entre defender sus agendas más radicales que le valieron la elección, pero sin sobrepasar los límites para no afectar a la ya debilitada economía argentina, que ve en Brasil su mayor destino de exportación.El profesor de Economía de la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP), Sillas de Souza Cezar, comenta que hasta ahora ningún acto formal alteró la relación entre los dos países.Reconoce que, extraoficialmente, hay tensiones entre los dos líderes, definidos por Souza como carismáticos o populistas, según el concepto que se utilice. Como son "rivales ideológicos", es probable que haya disputas entre ellos."Por supuesto, esta ambigüedad crea incertidumbre. En la economía, si se aplican las medidas anunciadas por Milei, Argentina profundizará sustancialmente su crisis y esto nos afectará, porque aparte de China y Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial es Argentina", añadió.El profesor cree que, a pesar de los "gestos retóricos" entre las partes, en general la economía debería mantenerse equilibrada. Si la crisis se agrava, cree que habrá que plantear exigencias más serias. "Existe el temor justificado de que Argentina culpe a Brasil y Mercosur de sus desgracias y luego anuncie medidas hostiles contra sus vecinos. No sería la primera vez", enfatizó.¿Qué papel desempeña el Mercosur en las relaciones entre Brasil y Argentina?Creado en 1991, el Mercado Común del Sur (Mercosur) desempeña un papel fundamental en las relaciones entre Brasil y Argentina, representando uno de los bloques económicos más significativos de América Latina.Para Souza, ambos países deben movilizarse para reforzar el bloque económico. Sin embargo, reconoce que el Mercosur tiene problemas, como la burocracia y las "negociaciones interminables". "Incluso con problemas, el resultado neto en términos comerciales es positivo para los miembros y parece más razonable intentar resolver los obstáculos que abandonarlo", subrayó.Según Souza, Brasil vivió algo similar en los años 90, cuando hubo una enorme resistencia al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). "Aunque resultó bastante positiva, simplemente fue abandonada", agregó.Como directriz, Mercosur pretende promover la integración económica y política entre sus miembros, que incluyen a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, así como a los miembros asociados. Bolivia fue integrada como quinto miembro, pero aún depende de la aprobación de La Paz.Para Brasil y Argentina, dos de las mayores economías del grupo, el bloque ofrece una plataforma para la cooperación bilateral, facilitando el comercio y fomentando la armonización de las políticas económicas.Matheus de Oliveira Pereira, investigador del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad (GEDES) y del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre Estados Unidos (INEU), afirma que el Mercosur es extremadamente importante para Brasil, ya que es su mayor proyecto de política exterior, a pesar de las críticas.Toma de posesión de Javier MileiLa asunción de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina tuvo lugar el 10 de diciembre y contó con la presencia de varios jefes de Estado. Milei afirmó que no invitaría a Lula e invitó a Bolsonaro en su lugar. Sin embargo, después de las elecciones, la Presidencia brasileña fue invitada formalmente, a través de la canciller Diana Mondino.El profesor de Economía de la FAAP, Sillas de Souza Cezar, dice que estos gestos son más formales que simbólicos y tienen poca visibilidad en estos días.También explica que los políticos utilizan la retórica para movilizar a sus bases. "Un refrán argentino dice que 'donde termina la razón empieza Argentina'. Aunque exagerada y caricaturesca, es una expresión que revela cierta tolerancia hacia las ideas voluntariosas e inapropiadas", expresó."Sin embargo, otra característica bien conocida de los políticos argentinos es la rapidez con la que cambian de opinión. Así que si los primeros meses de Milei en el cargo no traen mejoras significativas, la oposición será fuerte y rápida. A diferencia de Brasil, allí la capacidad de movilización es alta, tanto en la izquierda como en la derecha. En un pasado no muy lejano, este tipo de movilizaciones han derribado presidentes", enfatizó el profesor.Matheus de Oliveira Pereira espera que haya normalidad a pesar de "la antipatía personal entre los presidentes". "Hay que diferenciar la relación interpersonal entre ambos de la lógica más amplia de las relaciones bilaterales, que implican a muchos más actores", aclaró.A pesar de su postura crítica contra Lula durante la campaña, Milei conservó al embajador Daniel Scioli, que tiene una línea ideológica diferente a la suya. Peronista, Scioli fue una vez candidato presidencial, perdiendo ante Mauricio Macri en 2015, y fue vicepresidente de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007.Sin embargo, Oliveira dice que Scioli no es un político de izquierda, ya que construyó su carrera durante el período de Menem, cuando las políticas neoliberales estaban en su apogeo en Argentina. "Su permanencia como embajador en Brasilia es una buena noticia porque es una figura experimentada que ha acumulado un importante capital político en Brasil y tiene una buena reputación en Argentina", indicó.Sputnik intentó ponerse en contacto por diversos medios con la embajada argentina en Brasil, dirigida actualmente por el embajador Daniel Scioli, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.¿Cuál es la ideología del nuevo presidente de Argentina?El presidente argentino en funciones afirma seguir la ideología del anarcocapitalismo, que combina anarquía y capitalismo, y aboga por la abolición total del Estado dentro de un sistema capitalista.Jefferson Nascimento, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos (IESP) de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), cree que Milei debe buscar el equilibrio en la práctica, ya que los programas radicales no podrían aplicarse inmediatamente y con la intensidad deseada por el presidente electo de Argentina, que no tiene mayoría en el Congreso argentino."Ya viene moderando su discurso desde que ganó las elecciones para lograr cierta gobernabilidad. Esto incluye la creación de una alianza con Patricia Bullrich, que quedó tercera, y con el expresidente Mauricio Macri", precisó.Nascimento cree que si hay demasiada radicalización, no podrá gobernar. Pero sin este proceso, podría perder el apoyo de sus votantes, ya que muchos creen que las propuestas se llevarán a la práctica, en gran parte debido al sentimiento de descontento. "La extrema derecha vende soluciones mágicas para resolver los problemas a los que se enfrentan las democracias, a menudo encaminadas a desmantelar las instituciones, a desmontar los ritos establecidos", opina.Miembro del Observatorio Político Sudamericano (OPSA) y del Centro de Estudios de Teoría Social y América Latina (NETSAL), Nascimento observa que, a pesar de las diferencias ideológicas con el expresidente argentino Alberto Fernández y de un perfil similar al de Milei, Bolsonaro no hizo grandes rupturas en las relaciones entre Brasil y Argentina."Sin embargo, me parece un poco irreal que Milei vaya a hacer diplomacia presidencial. No parece que haga grandes esfuerzos para que los organismos de integración latinoamericana avancen. Como subrayó en su discurso, priorizará las relaciones con Estados Unidos e Israel. Pero aun así, me parece que, al mismo tiempo, no va a acabar o desmantelar esta institucionalización, porque esto perjudicaría a muchos sectores empresariales", señaló.

