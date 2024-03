https://sputniknews.lat/20240308/perdida-de-las-mejores-tropas-y-reclutamiento-de-embarazadas-el-fin-del-conflicto-en-kiev-1148818731.html

Pérdida de las mejores tropas y reclutamiento de embarazadas: ¿El fin del conflicto en Kiev?

08.03.2024

En una derrota descrita por los medios de comunicación de su principal aliado, Estados Unidos, como contundente, las últimas semanas están entre las peores para Ucrania en el campo de batalla desde el inicio de la operación militar especial rusa. Después de perder el control de la ciudad de Avdéyevka, en la república popular de Donetsk (RPD), las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a vivir una rutina de retiradas delante de las tropas rusas. En medio de otra batalla obstaculizada por el presidente Volodímir Zelenski en busca de más recursos de sus patrocinadores occidentales —en el Congreso estadounidense, la inminente elección ha hecho que los republicanos frenaran meses atrás la aprobación del proyecto que inyecta 60.000 millones de dólares en ayuda militar al país eslavo y, además, la Unión Europea (UE), que también está experimentando varios problemas internos, está en su límite de gasto— el gobierno ucraniano también parece perder, incluso con la difusión de mentiras. El profesor y especialista en geopolítica y conflictos internacionales, Ricardo Cabral, señala en entrevista con Sputnik que los discursos del mandatario ucraniano —como cuando aseguró este mes que las tropas derribaron siete cazas rusos— están diseñados para justificar, ante los "malos resultados", los miles de millones de dólares gastados por el país.Para el analista, todavía existe un comportamiento "extremadamente arrogante" por parte del presidente al intentar guiar a Europa, hecho que incluso logró durante una "gran parte del tiempo". Otra estrategia adoptada por el gobierno ucraniano son las "estadísticas" que muestran la falsa popularidad del actual presidente, que ya aplazó las elecciones previstas para este año bajo la justificación del conflicto.Con pérdidas de hasta 10 kilómetros en la línea defensiva contra el ejército ruso, que recientemente demostró que puede producir siete veces más municiones que todo el llamado Occidente ampliado, el profesor cree que el conflicto está en el "principio del fin". Para el especialista, cada vez es más difícil para Ucrania encontrar posibilidades para resistir. "Aparecieron muchas imágenes de ellos cavando trincheras con marcos de madera (...). No solucionará mucho y en esta imagen falta algo, que es el campo nevado. En ese momento, Ucrania estaba cubierta de nieve y mostraron estas trincheras como si se estuvieran construyendo ahora", explica.¿Cuáles son las sanciones contra Rusia?Utilizadas inicialmente con el objetivo de estrangular la economía rusa en medio de la operación militar en Ucrania, ya se han aplicado más de 16.000 sanciones contra el país sin tener los efectos deseados. Al contrario. El profesor Ricardo Cabral mencionó la inmensa pérdida que supuso la UE con estas medidas, ya que el bloque tuvo que renunciar a recursos energéticos rusos considerablemente más baratos.Además, el experto citó la expectativa de crecimiento de la economía de Rusia este año, por encima del 3%, incluso con el conflicto y miles de sanciones. "Europa está en una crisis tremenda, debería gastar dinero en modernizar su infraestructura, buscando otras condiciones para mejorar la productividad. Estos últimos años de bonanza económica europea estuvieron garantizados por el petróleo y el gas rusos baratos. ¿Van a reemplazar eso? No lo sé, sólo sé que no será barato", responde.A los estadounidenses no les gusta apostar por los 'perdedores'El especialista en geopolítica y conflictos internacionales también comentó la situación en Washington, donde se espera que este año se repita la contienda presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. La campaña también podría definir nuevos rumbos para el conflicto en Ucrania, dada la "fatiga" de la población estadounidense ante el financiamiento interminable para el país de Europa del Este. "Biden está siendo derrotado por la próxima administración (...). El problema es el ámbito exterior y los errores. El apoyo que Estados Unidos está dando a Israel perjudica enormemente su imagen y el conflicto en Ucrania también se ve como una guerra a favor del perdedor. Los estadounidenses tienen esa cosa de no apostar a los perdedores, de que siempre les gusta ganar los juegos".La corrupción en Ucrania, que ocupa el puesto 122 entre 180 países en el ranking mundial de transparencia, también plantea interrogantes entre los votantes del país norteamericano, añade el experto. El profesor recuerda que hay sospechas sobre al menos 1.000 millones de dólares y que el país no pudo responder a las solicitudes de los congresistas para realizar auditorías, incluidas las de las armas recibidas."Tuvimos armas apareciendo en varios lugares del mundo, incluida Gaza. Creo que la imagen de Biden se ve perjudicada por estas decisiones equivocadas en el ámbito exterior y principalmente por su conducta", afirma, a pesar de creer que la carrera sigue abierta, incluso cuando las encuestas iniciales muestran la ventaja de Trump.¿Cuántos soldados tiene todavía Ucrania?El mes pasado, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, reveló que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 444.000 soldados desde el inicio de la operación especial y que actualmente la media es de 800 combatientes menos cada día, además de 120 unidades de distintos tipos de armas. El experto militar y oficial de reserva de la Armada de Brasil, el comandante Robinson Farinazzo, dijo a Sputnik que el primer error de Zelenski fue no haber llegado a un acuerdo con Rusia al inicio de la operación, ante las presiones de Occidente para mantener el conflicto."El ejército ucraniano fue destruido y reconstruido varias veces [a lo largo de la historia], el material es una pesadilla logística. Sólo tienen tres tipos diferentes de vehículos de combate. Ningún ejército va a la guerra así, con esta pesadilla logística, esta variedad tan grande suministros. Creo que todo el problema fue no haber llegado a un acuerdo, no haber cambiado el enfoque en relación con la entrada en la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]", argumenta.El comandante cita como ejemplo los combates en Mariúpol, justo al comienzo de la operación rusa. "No creo que haya que defenderlo prácticamente hasta el final como estaba. Hubo un gran desperdicio allí, uno de los mejores ejércitos ucranianos fue destruido en Mariúpol. Luego estuvo la defensa de Artiómovsk, cuando también perdieron mucha gente innecesariamente. Cuando vieron que la ciudad era indefendible, debieron declararla ciudad libre o hacer una retirada ordenada", argumenta al tiempo que menciona que considera "suicidas" las decisiones tomadas por el mando militar del país.El experto militar también comparó la situación actual en Ucrania con la del antiguo Vietnam del Sur, que en 1974 fue apoyado por Estados Unidos en la guerra civil con el homónimo del Norte."Los estadounidenses ya se habían marchado el año anterior, cuando el ejército norvietnamita inició una carrera hacia el Sur, la llamada Operación Primavera. El presidente [del Sur] incluso pidió dinero, no lo recibió y el Norte entró en Saigón [capital de la época]. Ya hay una pre debacle [colapsada] en el campo de batalla. Rusia tomó varias aldeas esta semana", concluye.Finalmente, el comandante Robinson Farinazzo reflexionó sobre la publicación exclusiva de Sputnik de la conversación entre comandantes alemanes sobre el plan de ataque al puente de Crimea. "O el gobierno alemán sabía todo esto y es cómplice, tiene que explicar a Rusia y a los votantes por qué pone al país en riesgo de una Tercera Guerra Mundial, o el gobierno no lo sabía y debería despedir a todos estos soldados".

