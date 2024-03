https://sputniknews.lat/20240329/falta-de-crecimiento-y-geopolitica-las-nuevas-piedras-en-el-zapato-de-la-economia-global--1149287720.html

Falta de crecimiento y geopolítica: las nuevas 'piedras en el zapato' de la economía global

Falta de crecimiento y geopolítica: las nuevas 'piedras en el zapato' de la economía global

Sputnik Mundo

Si bien los niveles inflacionarios a nivel mundial aún son altos a causa de diversos factores como los estragos de la pandemia de COVID-19 y el alza de los... 29.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-29T23:45+0000

2024-03-29T23:45+0000

2024-03-29T23:45+0000

economía

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

inflación

crecimiento económico

eeuu

china

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/15/1133813383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80e5122a7cb2bcecc9b52295d2dad858.jpg

Sin embargo, propiciar el crecimiento económico de los países no está en la mente de los monetaristas porque "su preocupación es la estabilidad de la divisa en favor del sector financiero, que es el que la controla [al sistema monetario]", asegura el especialista, quien también es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile. Recientemente, el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, señaló que la inflación mundial se encamina hacia a un aterrizaje suave, es decir, que disminuya sin que se genere una recesión, gracias a las labores de los bancos centrales."A la luz de las enormes tensiones impuestas a la economía mundial en los últimos años, un aterrizaje suave sería un resultado impresionante. Seguramente reforzaría la confianza en la formulación de políticas macroeconómicas", indicó Carstens durante una conferencia en el Centro de Estudios Financieros, de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania.No obstante, Huerta, quien también es docente en el Posgrado de la UNAM, considera que la única nación con aterrizaje suave es Estados Unidos, y dice que los comentarios de Carstens buscan tener injerencia en las políticas que cada instituto central tiene, no solo fungir como simples dichos."Supuestamente él es el director de este banco de bancos centrales y manda señales a los gobiernos de que deben trabajar con austeridad fiscal y no endeudamiento, eso ya es una intromisión al manejo soberano de [las naciones] para determinar su política monetaria. Él, sabiendo que la Reserva Federal, el Banco de México y otros bancos centrales definirían pronto [las medidas sobre la tasa], señaló que no debían precipitarse a bajar la tasa de interés y combatir la inflación a toda costa", ahonda.El 20 de marzo, la Fed dejó sin cambios su tasa de interés, que está en el rango entre 5,25 y 5,50 por ciento, el cual mantiene desde mediados de 2023. Mientras tanto, un día después, el Banco de México anunció la reducción de su tasa de referencia, que pasó de 11,25 a 11%. Este ajuste no se veía desde febrero de 2021, cuando la pandemia de COVID-19 seguía haciendo estragos en la economía mundial. La acción fue calificada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como un "atrevimiento", dado que la variación no va en línea con el banco central estadounidense, como comúnmente ocurre. Del 'nearshoring' a otros factores en juegoEn este panorama, hay factores importantes para entender la evolución de la economía actual. Uno de ellos es el nearshoring, que es una pequeña muestra de cómo el mundo se está reordenando a nivel comercial, asegura en entrevista con Sputnik el maestro en economía por la UNAM Aaron Morales Islas. Esto va en línea con lo mencionado por el profesor del Tecnológico de Monterrey, Francisco Rueda, quien en una conversación previa para este medio, dijo que el crecimiento de China es tal que podría representar un punto de inflexión durante la revisión del T-MEC, el pacto comercial entre México, EEUU y Canadá. Otros temas a tomar en cuenta, de acuerdo con Morales Islas, son las secuelas derivadas de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el desarrollo del conflicto palestino-israelí, el cambio climático y otras tensiones que pudieran suscitarse próximamente a nivel mundial, ya que, dependiendo de ellas, los bancos centrales pueden decidir hacia dónde se enfoca su política monetaria, mientras que los gobiernos determinan qué camino seguir para impulsar su economía.Inversiones pública y privada, estancadasHuerta hace énfasis en que la inflación no disminuirá rápidamente, ya que está en un proceso de estancamiento como resultado de los rezagos productivos suscitados a nivel mundial."Esto es porque la inversión pública y privada no aumentan, lo cual mantiene restringida la producción, origina escasez de productos, disminuye la oferta y origina presiones sobre precios e importaciones", agrega.Sumado a ello, al menos en el caso de México y EEUU, el diferencial que existe entre ambas tasas de interés impulsa la fortaleza del peso y abarata las importaciones, lo que golpea los ingresos de las compañías nacionales. A la par, esto merma la capacidad de consumo de la población y la posibilidad de pagar sus adeudos.Ante esto, tanto Huerta como Morales Islas subrayan que las naciones deben virar hacia una menor dependencia de los capitales extranjeros y apostar por mejorar las condiciones de vida de la población."Se tienen que incidir en la política social, es decir, aumentar los salarios mínimos y subsidios directos a los jóvenes y personas mayores (...). Además, no se deben focalizar los esfuerzos solo en grupos específicos, ya que esto puede causar desequilibrios económicos y aumentar la brecha de pobreza y desigualdad", añade el maestro en economía por la UNAM.De igual manera, se necesitan estrategias que refrenden y encaminen a las diversas industrias nacionales porque, de lo contrario, el endeudamiento seguirá al alza y se verá muy lejos un avance económico."Si gana [Donald] Trump los comicios estadounidenses, se recrudecerá más la problemática económica mundial, debido que afectará las exportaciones del resto del mundo hacia Washington, seguirán las altas tasas de interés, las políticas de austeridad fiscal y eso frena el avance económico. El problema es que los gobiernos no actúan y siguen con la misma inercia", concluye Huerta, quien también es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile.

https://sputniknews.lat/20240326/mexico-paso-del-miedo-a-comprar-en-linea-a-liderar-las-ventas-ecommerce-en-el-mundo-1149229937.html

https://sputniknews.lat/20240328/eeuu-alista-proteccionismo-economico-y-mexico-no-tiene-un-plan-para-hacerle-frente-1149118479.html

https://sputniknews.lat/20240304/el-desempeno-del-superpeso-podria-abrirle-camino-para-usarse-como-reserva-de-valor-como-el-dolar-1148632700.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, inflación, crecimiento económico, eeuu, china