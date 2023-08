En un clima de conmoción por la violencia, Argentina elegirá a sus candidatos presidenciales

https://sputniknews.lat/20230812/en-un-clima-de-conmocion-por-la-violencia-argentina-elegira-a-sus-candidatos-presidenciales-1142530928.html

Tras la suspensión de actos de cierre de campaña derivada del brutal crimen de una niña, este 13 de agosto se desarrollarán las elecciones primarias, de donde... 12.08.2023, Sputnik Mundo

Cuando Argentina parecía encaminarse hacia una típica víspera electoral, una sucesión de hechos de inseguridad y violencia institucional llevó a las coaliciones protagonistas a suspender los actos proselitistas ante un estado de conmoción generalizado. A horas del llamado a las urnas, los precandidatos en carrera se preparan para unos comicios signados por la incertidumbre.La trágica muerte de la niña Morena Domínguez, de 11 años, asesinada por dos delincuentes durante un robo camino a su escuela —en la provincia de Buenos Aires (centro)—, sacudió la campaña y forzó a todos los espacios políticos a cancelar los tradicionales eventos de cierre. Ante el hecho luctuoso, tanto las autoridades provinciales como municipales —la primera bajo el mando del oficialismo, la segunda de la oposición— salieron a expresar sus condolencias.Apenas 48 horas después, en el centro de la capital del país un hombre que participaba de una manifestación pacífica murió en medio de un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acción que despertó el repudio de diversos organismos de derechos humanos, que la calificaron de "brutal represión". A raíz del episodio, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, de espectro conservador, expresó su respaldo a las fuerzas de seguridad.En este marco se desarrollarán las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), las elecciones que definirán los candidatos de cada espacio político de cara a los comicios generales de octubre.Todas las miradas están puestas en lo que suceda en el oficialismo de Unión por la Patria y en la oposición de Juntos por el Cambio. "Esas dos internas serán las vedetes de la noche porque a partir de lo que suceda ahí se configurará el nuevo tablero electoral para las generales", indica a Sputnik el politólogo Diego Reynoso, director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés."Salvar la unidad", el mantra de Juntos por el CambioLa disputa más reñida tendrá lugar en la coalición opositora. Con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) corrido de la carrera, las primarias enfrentarán al mencionado Larreta con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que ejerció el cargo durante la gestión del exmandatario.Tras meses de escalada en el enfrentamiento interno, con Bullrich encabezando un discurso confrontativo hacia su adversario, la cúpula de la alianza optó por calmar el "fuego amigo" y presentar una foto de unidad de cara a los comicios. La imagen muestra a ambos contendientes junto a Macri apoyando a su candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, primo del expresidente.Según Reynoso, "la oposición está logrando algo extraño: tensionan mucho la interna, pero sacan constantemente fotos de unidad. Parece un diálogo público para mostrar recursos de poder político y territorial".De quién salga triunfante en las primarias dependerán las chances de la coalición de volver al poder: el desafío consiste en lograr que el vencedor retenga los votos que fueron al rival, ante la amenaza de que parte de estos migren hacia una alternativa opositora más radicalizada, como la que encarna Javier Milei, el candidato presidencial libertario que promete "terminar con la casta política" y "prender fuego el Banco Central".Ante este escenario, los analistas coinciden en que si la exministra de Seguridad vence en las primaras, tendría por delante un mapa menos adverso, dado que su discurso sintoniza más con el del libertario."Bullrich tiene muchas chances de mantener los votos de Larreta. Pero, en caso de que se imponga el jefe de Gobierno, Milei podría seducir a los votantes desencantados", explica Reynoso.El impacto sería de primera magnitud y moldearía el tablero político entre el Gobierno, la coalición opositora y la fuerza de Milei. Reynoso destaca que "dependiendo de lo que pase el domingo 13 veremos un escenario de polarización, que es el caso en el que Bullrich gane, o un escenario de tres tercios, en donde Milei, Larreta y el oficialismo estarían muy parejos en las votaciones para la general".Retener a los desencantados, el objetivo del GobiernoEn la trinchera de Unión por la Patria, el resultado de la interna luce algo más previsible. Mientras el ministro de Economía Sergio Massa cuenta con el respaldo de toda la cúpula oficialista —incluyendo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de gravitante influencia—, su retador, el dirigente social Juan Grabois, apuesta por seducir a los desencantados con la gestión de quien lleva las riendas de las relaciones argentinas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Más allá de que vayan a unas primarias, el candidato de consenso es Massa. La [candidatura] de Grabois parece más un mecanismo para evitar una fuga de votos por izquierda, conteniendo a aquellos que comulgan mejor con él que con el ministro", arriesga el analista.Más allá de que la candidatura del fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos se inscriba en el dispositivo oficialista, lo cierto es que —de verificarse los pronósticos— el ministro de Economía afrontará el desafío de instrumentar un discurso que convenza al electorado de no migrar hacia otras alternativas. "Massa va a tener que salir a buscar a los votantes que se inclinen por candidaturas peronistas de menor peso para llegar sólido a la primera vuelta", opina Burdman.A priori, el camino se vislumbra cuesta arriba. Ante una inflación que roza el 120% interanual —su valor más alto en 32 años—, las chances del oficialismo dependerán de su capacidad de seducir a los electores que llevaron al Gobierno al poder en 2019 con un contundente 48% de los votos.De acuerdo al politólogo, "la estrategia de Massa apunta a renovar la confianza de los desencantados que, sin embargo, no quieren que vuelva la oposición. Más allá de los hechos de inseguridad de estos días, creo que la clave es económica y en la medida en que pueda mostrar un resultado favorable, puede tener un punto de anclaje".En el búnker oficialista se seguirán con atención las novedades al otro lado del río: la estrategia de cara a las generales dependerá de qué candidato de Juntos por el Cambio toque enfrentar. "Si el rival es Larreta, que tiene un perfil más centrista, Massa va a optar por polarizar la elección. Pero si es Bullrich, al ministro le convendrá girar al centro para intentar seducir a quienes apoyaron a Larreta en la interna opositora", explica Reynoso.Una incógnita llamada MileiAparentemente relegada a un tercer lugar —nada desdeñable para una fuerza nacida hace apenas dos años—, La Libertad Avanza, que a comienzos del 2023 se encaminaba a ser la sorpresa de los comicios, parece haberse estancado en medio de acusaciones vinculadas a ventas de candidaturas por parte de sus exintegrantes."Si bien no parece un candidato a ganar la elección, puede tener potencial para crecer hacia las generales si, por ejemplo, Larreta gana la interna opositora y hay votantes de Bullrich desencantados, que ven en Milei a alguien que sí los representa", apunta Burdman.Aun cuando el economista libertario obtuvo magros resultados en las elecciones provinciales —donde los triunfos se repartieron entre Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y los oficialismos locales—, los analistas consideran que dichos comicios no sirven como indicador para las presidenciales."Los resultados de las elecciones provinciales son netamente locales. Las provincias no sirven para leer a Milei porque ahí él casi no existía: todo su discurso es nacional, no local. Su crítica económica es para el Gobierno del país, no de cada jurisdicción", remarca el politólogo.El abstencionismo, una alerta crecienteDe las 15 elecciones provinciales que hubo hasta el momento surge un dato alarmante: el ausentismo del electorado y el crecimiento del voto en blanco. Un trabajo conjunto entre el Centro de Investigación para la Calidad Democrática y el medio periodístico Cenital destaca la caída en la participación con respecto a los últimos comicios ejecutivos de 2019, pese a que en Argentina el sufragio es obligatorio por ley."De las 15 elecciones celebradas, la media de la participación electoral interprovincial bajó un 4% respecto de hace cuatro años. A eso se suma que los votos blancos y nulos aumentaron un 1,78%, lo cual deja una caída de la participación positiva de 5 puntos y medio", subraya el informe.Uno de los casos paradigmáticos fue el de la provincia de Córdoba (centro) —de trascendental importancia por su peso a nivel nacional—, donde casi el 40% del electorado no acudió a las urnas, la menor participación desde el retorno de la democracia en 1983. Anecdóticamente, en la provincia de Tierra del Fuego el 21% del electorado optó por el voto en blanco, y esta alternativa se llevó el segundo puesto, detrás del oficialismo, que cosechó el 54%.De acuerdo a un informe del Observatorio Pulsar —dependiente de la Universidad de Buenos Aires— la mayoría de los argentinos están "algo interesados" en la política, aunque "poco movilizados".Según Reynoso, "lo que muestran estos resultados es una profunda insatisfacción con la política en general, tanto local como nacional, y se está se está expresando más en la desafección política que en la elección de alternativas".A diferencia de su colega, Julio Burdman relativiza el grado de desinterés general en la elección: "Yo seguiría tomando a Argentina como un país en el cual la gran mayoría de la gente va a votar, porque en otros países se vota menos todavía. Tiendo a creer que Argentina no tiene ese problema, que somos una sociedad muy politizada", explica el analista.

