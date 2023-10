https://sputniknews.lat/20231017/el-hecho-de-que-la-dea-formule-acusaciones-no-quiere-decir-que-sean-ciertas-1144726901.html

Prueba de ellos son los comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló en su conferencia de prensa del 12 de octubre que las acusaciones contra el secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, fueron elaboradas por las autoridades estadounidenses."No hay en la investigación nada donde se acuse de manera directa al general [Salvador] Cienfuegos con Ayotzinapa, para que quede claro", apuntó. "La inconformidad [de la oposición], en el fondo, es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA, y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del Gobierno anterior; pero, independientemente, pudimos constatar de que fue una venganza y que no habían elementos [para señalarlo]", destacó el mandatario.Ante ello, el experto con estudios postdoctorales en el Instituto de Estudios Políticos de París asegura que no es la primera vez que algo similar ocurre tanto con la agencia como con otros organismos estadounidenses de esta índole.En este sentido, el maestro en relaciones internacionales Rubén Ramos Muñoz señala que hay posibilidad de que los delitos hayan sido fabricados, debido al actuar de la institución estadounidense dentro y fuera de México."Además, tanto la CIA (Agencia Central de Inteligencia, en español) como la DEA han realizado cuantiosos análisis y también enarbolado pretextos o historias para tratar de entrometerse en un territorio. Eso también está documentado que lo han realizado en muchísimas ocasiones", indica en una charla para este medio.La tensa relación entre México y la DEANo es la primera vez que México tiene una ríspida relación con la DEA. Este organismo ha sido parte de los aspectos de seguridad desde la década de 1970, con prácticas que, en algunos rubros, han generado desconfianza no solo en la población mexicana, sino alrededor del mundo.En entrevista para Sputnik, el especialista en seguridad e inteligencia Jesús Gallegos explica que hay dos casos muy específicos en donde las tensiones entre la agencia estadounidense y el Gobierno mexicano se envolvieron en la polémica.Uno de ellos ocurrió en 1985, cuando Humberto Álvarez Machaín fue acusado de ser partícipe en la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. El segundo se dio en la década de 1990, cuando México contó con una certificación que consistía en la cooperación de la nación latinoamericana con otros países en materia de seguridad. Sin embargo, debían cumplir con algunas evaluaciones del Departamento de Justicia estadounidense y, especialmente, del área de cooperación sobre la lucha contra el narcotráfico. Con el tiempo, este lazo se rompió.Todo este proceso se dio a la par de "una discusión importante sobre el papel que llevaba la DEA en Colombia, donde en aquellos años, sobre todo a finales de los años 1990, se había generado una oleada de mayor violencia (...). Se consideró que la presencia de la agencia había sido negativa y, de mantener ese papel en México y en otros países, podría generar un resultado similar", expone el experto.Así es el vínculo en el sexenio de AMLODurante el sexenio de López Obrador, iniciado en 2018, las disputas entre la DEA y México se han incrementado, especialmente por el auge del Cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.Por ejemplo, en diciembre de 2020 el congreso mexicano, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, avaló la propuesta del jefe de Estado para modificar la Ley de Seguridad Nacional, esto en el rubro de la actuación de agentes extranjeros en el país. Luego del ajuste, estos elementos solo pueden entrar al país con previo consentimiento y acreditación ante las autoridades mexicanas, además de que no pueden detener a ningún ciudadano.Este ajuste fue realizado después de que, tras una investigación de la DEA, se detuviera ese mismo año al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos. Sobre este tema, Ramos Muñoz expresa que el actuar de EEUU fue moderado debido a que la campaña del entonces aspirante presidencial Joe Biden estaba en curso. Incluso, el general mexicano fue exonerado de los cargos que se le imputaban.Incluso en febrero de 2021, cuando Biden ya había llegado a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de su país afirmó que las autoridades ya habían dicho todo lo que se requería sobre el caso."Esto demuestra que la relación bilateral entre México y Estados Unidos está muy por encima de un personaje. A pesar de que el crimen organizado es un tema de corresponsabilidad mutua, Biden trató de blindarse y de eliminar este problema para evitar que lo vincularan, puesto que él fue el vicepresidente [de EEUU] justo en el periodo en que se dijo que el general Cienfuegos estuvo prácticamente operando con los cárteles en Estados Unidos. Hubiera sido como darse un balazo en el pie", destaca el experto.Para octubre de 2021, funcionarios de la DEA denunciaron que no se les estaban entregando visas para trabajar en México; el retraso en la emisión del documento diplomático era de hasta seis meses, cuando normalmente el trámite dura uno.Dos meses después, el presidente mexicano anunció que se entregarían visados a integrantes de la DEA con el fin de que operaran de manera coordinada con las instituciones de la nación latinoamericana. Según el diario mexicano La Jornada, serían nueve agentes y cuatro directivos.Pero la relación tendría un nuevo giro en abril de 2022, cuando el mandatario de México anunció la disolución de la unidad antinarcóticos que entrenó la agencia estadounidense desde finales de la década de 1990 y que ayudó a la captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán."Se hizo como hace un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos, pero no investigan nada, nada más atacan", declaró el 21 de abril del año pasado, esto tras difundirse información en medios de comunicación sobre la desaparición de esa agrupación especial.De acuerdo con el diario mexicano El Financiero, ese cuerpo de seguridad era uno de los que creó la DEA para combatir las redes de narcotráfico a nivel mundial.El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos creadas para combatir en distintas partes del mundo esquemas de negocios del trasiego de drogas.En 2023, la tensión escaló. El 28 de enero pasado, el diario estadounidense The Washington Post informó sobre la destitución del exdirector regional de la DEA, Nick Palmeri, quien supuestamente fue retirado de su cargo por mala gestión de fondos, empleándolos para fines personales.Desde 2020, Palmeri fue el encargado de supervisar las tareas regionales de la DEA desde la oficina de la Ciudad de México. Poco después, la pandemia de COVID-19 representó un problema para los agentes a su cargo que laboraban en el territorio mexicano.Según The Washington Post, "el virus se extendió por la oficina de la DEA en la ciudad de Mazatlán (…), luego de que los empleados de la agencia celebraran reuniones en violación de los protocolos de salud de la embajada, según cuatro funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Dos agentes (...) se enfermaron de manera tan grave que fueron trasladados a Estados Unidos".En ese instante, la sede de la agencia tuvo información de supuesta mala gestión y, en junio de 2021 pidieron a Palmeri que regresara a Estados Unidos.Ante esto —sumado al caso del exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, quien estuvo al frente de la institución durante el sexenio del mandatario Felipe Calderón (2006-2012) y que se encuentra detenido en EEUU por tráfico de drogas, delincuencia organizada y declaraciones falsas—, López Obrador criticó el actuar de la agencia estadounidense."¿Por qué se han quedado callados con [el caso García Luna] y el último asunto del jefe de la DEA en México? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos informan?", apuntó el 13 de marzo pasado.Un mes después, el jefe de Estado mexicano reprobó la infiltración de agentes de la DEA para obtener información sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y otros integrantes del Cártel de Sinaloa. Esto fue después de que la titular de la agencia estadounidense, Anne Milgram, indicó que durante los últimos meses sus funcionarios realizaron acciones para conocer los niveles más altos de la agrupación criminal, a la que monitoreó en sus operaciones alrededor del mundo.Una de las últimas ocasiones donde el mandatario mexicano habló de la DEA fue el 28 de julio de este año, cuando exigió a la agencia estadounidense demostrar la presunta presencia de grupos de narcotraficantes en otras naciones.Esto fue a raíz de las declaraciones emitidas por la titular de ese organismo, Anne Milgram, quien aseveró ante un comité del Congreso estadounidense que alrededor de 45.000 miembros del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen presencia en más de un centenar de países. Ante los próximos procesos electorales en México y EEUU, ambos agendados para 2024, los especialistas consideran que se debe hacer un análisis de lo que ocurrirá con la DEA y los asuntos del territorio mexicano. Gallegos estima que, tras los comentarios de López Obrador, el camino rumbo a 2024 y los comicios será de descalificaciones entre ambos involucrados, algo que de escalar puede llevar a una confrontación. Lo ideal, después de que se realicen las elecciones presidenciales en México, es que la nueva figura presidencial establezca el diálogo y, con ello, la relación mejore.Al respecto, Ramos Muñoz añade que las acciones tanto de México como de EEUU dependerán de los resultados electorales en ambas naciones. Mientras tanto, los señalamientos por cuestiones como el narcotráfico seguirán vigentes, ya que el tema se instrumenta como una estrategia política.Además, dada la interdependencia económica entre ambas naciones, podría darse una confrontación real con temas como la llegada de tropas estadounidenses a territorio mexicano, por ejemplo."A Estados Unidos no le conviene frenar el trasiego de drogas porque les genera muchísimo dinero y en nuestro país lastimosamente también porque se lavan los recursos en centros turísticos, bares y discotecas del país (...). Es un tema netamente político, pero la realidad es que no le interesa a ninguno de los dos contrarrestarlo", acota Ramos Muñoz.Pero "puede darse un eclipsamiento por nuevas noticias. Quizá en ambos países están pensando que vendrán otros hechos (...). Y en el ámbito mundial pueden pasar cuestiones económicas o políticas, como la situación en Oriente Medio con Israel y Palestina, o el conflicto entre Rusia y Ucrania", complementa Gallegos.Una polémica condecoraciónPero todos los señalamientos del presidente mexicano van de la mano con otro episodio: la condecoración a Cienfuegos. El general recibió un reconocimiento el pasado 11 de octubre por haber sido director del Heroico Colegio Militar, una de las instituciones más importantes del país. Esto fue criticado dentro y fuera de redes sociales, debido a que el exfuncionario ha sido señalado como una de las piezas clave del caso Ayotzinapa.Al respecto, Oliva puntualiza que en el expediente sobre Cienfuegos no hay ninguna prueba que lo haga partícipe ni en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, inscritos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ni de los señalamientos por su supuesto nexo con el narcotráfico.Pero otra manera de analizarlo es a través de la relación del Gobierno mexicano con el Ejército, que se ha vuelto más estrecha en el actual sexenio."En esta acción de defensa que tiene el presidente López Obrador de la figura del general Cienfuegos es una muestra de la desconfianza hacia el trabajo de la DEA, pero también de la relación que tiene López Obrador con las Fuerzas Armadas, específicamente con Sedena. Aunque la condecoración no es de carácter personal, es decir, que exista una amistad o una filia, sino que tiene que ver con un rubro institucional", pondera Gallegos.La razón por la que el Gobierno de México no confía en la agencia antidrogas estadounidense es, principalmente, por las diversas intromisiones que las autoridades de ese país han tenido en el territorio mexicano y en América Latina, principalmente. No obstante, esta desconfianza es mutua, explica Ramos Muñoz, debido a que la ola de violencia y tráfico de drogas se mantiene en la nación latinoamericana."Hay muchos estudios donde refieren que hay ciertos vínculos de funcionarios públicos y de miembros del Gobierno en distintos órdenes, que están involucrados con el crimen organizado. La realidad es que el Gobierno de nuestro país apostó, desde un principio, en eliminar este problema de raíz (...), pero se ha demostrado que es un proceso largo y que, hasta el momento, no se han visto los resultados que se esperaban. Su política antinarcótica y antidelincuencial ha sido criticada por EEUU, que ejerce cada vez más presión", finaliza el experto.

