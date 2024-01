https://sputniknews.lat/20240112/argentina-debate-la-privatizacion-de-los-clubes-de-futbol-bajo-amenaza-de-sanciones-de-la-fifa-1147325378.html

Argentina debate la privatización de los clubes de fútbol bajo amenaza de sanciones de la FIFA

El impulso del Gobierno del presidente Javier Milei a la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) disparó la alerta en los clubes, que rápidamente... 12.01.2024, Sputnik Mundo

El fútbol argentino está a las puertas de un profundo cambio en su forma de gerenciamiento. La instauración de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), habilitada en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Milei, amenaza con transformar de raíz el funcionamiento de los clubes a nivel nacional.El artículo N° 334 del DNU vigente desde el 28 de diciembre supone la modificación de la Ley de Deportes 20.655, lo que abre las puertas a que los clubes deportivos —históricamente constituidos como Asociaciones Civiles— puedan quedar sujetos al régimen general de las Sociedades Anónimas Comerciales. De esta manera, quedarían en manos de inversores y no de los afiliados simpatizantes en forma de "socios".La respuesta no tardó en llegar. La Confederación Argentina del Deporte (CAD) presentó ante la justicia un recurso de amparo colectivo (uno de los muchos que las resistidas medidas del Gobierno de Milei ha inspirado), a fin de frenar la vigencia del decreto. "El poder ejecutivo ha utilizado este remedio extraordinario y excepcional como un atajo para introducir a las Sociedades Anónimas de objeto deportivo", asentaron en el escrito los inconformes.Según la CAD, la disposición del oficialismo atenta contra la autonomía de las Asociaciones Civiles, por lo que podría ameritar sanciones por parte de instituciones como la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) o la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Más allá del grado de factibilidad de dichas penalizaciones, la privatización de los clubes alimenta álgidos debates entre los especialistas.Las formas y el fondo"Hasta hace pocos años, ningún argentino jamás había impulsado tan seriamente la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas. Es inédito en la historia de nuestro fútbol", afirmó en una conversación con Sputnik el periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo, histórico vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Según el analista, la iniciativa sigue una clara lógica "de arriba hacia abajo": en noviembre de 2023, 45 de las 46 instituciones que integran la AFA se expresaron públicamente contra la instauración de las SAD, en línea con las declaraciones públicas de actores de peso como el Club Atlético Boca Juniors o el Club Atlético River Plate, dos de las escuadras más relevantes de la tradición del balompié argentino."Ningún club, institución social u organización impulsa esta iniciativa básicamente porque no requieren ningún cambio de estatuto: los clubes de fútbol no son solo instituciones deportivas, sino comunitarias. Los hinchas no quieren tener un patrón, sino un presidente. Esta es una tradición muy asentada a nivel cultural", explicó Cherquis Bialo.Voces a favorHistóricamente respaldado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) —quien comenzó su carrera política como gestor al frente de Boca Juniors e intentó instalar el modelo privatizador a fines de la década de 1990—, el impulso de las SAD halló tierra firme en la creciente brecha entre los clubes argentinos y los brasileños, puesta de manifiesto en la explícita disparidad de recursos volcados a cada uno de sus planteles profesionales.En diálogo con Sputnik, el periodista deportivo Federico Yáñez apuntó que "hay quienes consideran que la falta de dinero o incluso de nivel de competencia contra equipos extranjeros, principalmente de Brasil, se resolvería de esta manera. Pero este argumento no pareciera ser de necesidad ni de urgencia como para que su impulso se d+e a través de un decreto presidencial".De acuerdo con el investigador, "el problema central consiste en que los clubes no son solamente de fútbol, sino que son polideportivos y cumplen funciones sociales. A menos que se hiciera una maniobra muy quirúrgica, podría llegar a ser más problemático que beneficioso. Está el riesgo de que los mismos capitales que llegan, se vayan, generando graves inconvenientes para las instituciones".Consultado acerca del potencial efecto favorable para el fútbol argentino, el especialista explicó que consistiría en que "los jugadores estrella podrían quedarse más años en el país, en lugar de emigrar en busca de mejores clubes e ingresos. Teniendo las sociedades anónimas mayor poder de fuego financiero, quizás podrían retenerlos hasta llegar a una situación de ventas de mayor volumen, como actualmente sucede en Brasil".El veredicto de la FIFALa advertencia enunciada por la CAD amerita una nota al pie. Si bien es cierto que los organismos reguladores mencionados —FIFA, Conmebol e incluso el Comité Olímpico Internacional— cuentan con la facultad de penalizar al deporte nacional a través de los medios citados, los motivos no radican en la instauración de las SAD en sí misma.Cherquis Bialo lo puso en palabras: "La FIFA no prohíbe las sociedades anónimas, que de hecho funcionan en distintos países. El problema sería si se recurriera a un juzgado para pedir un amparo contra un cambio en el statu quo. El riesgo se da en caso de que los clubes acudan a la justicia local en lugar de la FIFA, que también tiene voz en el tema. Esto cual acarrearía la posibilidad de la desafiliación".Yañez, por su parte, resaltó que el ente rector del fútbol internacional "tiene una postura un tanto perversa: si un Estado nacional se mete en la federación, ella la puede sancionar con la imposibilidad de participar en las competencias que organiza la institución, tales como el Mundial o los torneos sudamericanos y demás. De todos modos, no veo muy probable que recaiga una sanción en este contexto".De fondo asoma la pregunta ordenadora de todo el debate: ¿necesita el fútbol argentino una modernización apuntalada por multimillonarios accionistas privados dispuestos a adueñarse de los clubes?Cherquis Bialo dio una respuesta categórica: "Con el modelo de los clubes atléticos, sociales y deportivos, Argentina ganó tres campeonatos del mundo, dos subcampeonatos, dos medallas doradas en Juegos Olímpicos y cinco mundiales juveniles".

