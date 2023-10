https://sputniknews.lat/20231013/luisa-gonzalez-en-busca-del-resurgir-de-la-patria-ecuatoriana-1144689521.html

Luisa González: en busca del "resurgir de la patria" ecuatoriana

QUITO (Sputnik) — Luisa González (izquierda), la única mujer aspirante a la Presidencia de Ecuador y la más votada en la primera vuelta de las elecciones... 13.10.2023, Sputnik Mundo

"El país requiere acciones inmediatas, toma de decisiones inmediatas. No podemos perder un minuto, un segundo. Hay que trabajar urgente, 24x7 si es posible, para sacar adelante al país", dijo la candidata en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, celebrado el domingo 1, el último antes de la jornada electoral. A sus 45 años, González se presenta a estos comicios como "la candidata correísta" al postularse por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). González aceptó ser presidenciable tras salir de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), disuelta mediante el mecanismo de "muerte cruzada", una figura prevista en la Constitución de 2008 y usada por primera vez por el actual mandatario, Guillermo Lasso, en la que se establece la disolución simultánea de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la convocatoria anticipada de elecciones, esto con la finalidad de evitar un juicio político en su contra. En la primera vuelta, González ganó con el 33,61% de los votos válidos, seguida del exparlamentario y empresario de centroderecha, Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional, quien alcanzó el 23,47% de los sufragios. La candidata de RC fue ministra encargada de Trabajo y Turismo y secretaria de la Administración Pública. Además, ocupó cargos en la Superintendencia de Compañías, Correos del Ecuador y Petroecuador, entre otros, durante el gobierno de Correa. La candidata considera que su experiencia en la gestión pública y las obras realizadas por RC en sus diez años de gobierno constituyen una constancia de que esta agrupación política está preparada para asumir nuevamente el mando del país, aunque sería por un periodo breve, hasta mayo de 2025, cuando culminaba originalmente la administración Lasso. González es abogada por la Universidad Internacional, Magíster en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Su compañero de fórmula es el economista Andrés Arauz, candidato presidencial por RC en 2021, cuando perdió con Guillermo Lasso en segunda vuelta. La urgencia de seguridadLa seguridad pública es actualmente el principal problema que deberá enfrentar el nuevo Gobierno que asuma tras las elecciones. Las tasas de homicidio aumentaron a niveles históricos, ubicándose entre las más altas de la región, con 25,9 asesinatos cada 100.000 habitantes. En sus discursos, González expresó su preocupación por una situación que, de continuar la actual tendencia, podría convertir a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina. González reafirmó su compromiso de invertir 500 millones de dólares en materia de seguridad para equipar a las fuerzas del orden, según ratificó en el debate presidencial. La postulante correísta propuso tomar el control de las cárceles y las carreteras, así como militarizar puertos y aeropuertos para hacer frente a los grupos criminales. González dijo también que será reactivado el programa de recompensas para detener a los delincuentes "más buscados" en el país, pero a la vez apelará a la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional y el narcotráfico, y además procurará aplicar políticas de generación de empleo a través de la reactivación económica y los planes de fomento a la industria nacional. Además, prometió crear una comisión para investigar el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y encontrar a los autores intelectuales del magnicidio ocurrido el 9 de agosto al salir de un mitin electoral dos semanas antes de las elecciones. Recuperar la patriaCon el eslogan "Vamos a recuperar la patria", el movimiento RC aspira a que Ecuador retome el camino del desarrollo que según el partido tenía el país durante su Gobierno. Una de sus promesas de campaña es fortalecer la salud y la educación pública de calidad y gratuita con el aumento del presupuesto, el nombramiento de 20.000 médicos y el abastecimiento de medicinas para el sistema de la Salud Pública y de las entidades del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS). Entre los puntos claves del plan de Gobierno está eliminar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y restituirlos al Estado, la no instalación de bases militares extranjeras y la independencia judicial. También incluye en su agenda la recuperación de un Estado descentralizado, la transparencia en el uso de los fondos públicos, la democracia participativa y sus mecanismos constitucionales y el fomento de la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las noticias falsas. Otro de los grandes anuncios en su campaña electoral fue la condonación de la deuda a los productores del sector ganadero, lechero y agricultor. De vencer este domingo, González podría ser la primera mujer electa en las urnas en llegar a la presidencia de Ecuador. El único antecedente es el de Rosalía Arteaga, presidenta encargada entre el 6 y el 11 de febrero de 1997.Arteaga fue la primera mujer en llegar a la presidencia, aunque no por elección popular, sino que, oficiando como vicepresidenta, asumió luego de que el Congreso cesará por "incapacidad mental" al entonces mandatario, Abdalá Bucaram. Su mandato duró apenas cinco días. Quien resulte triunfador en la segunda vuelta de este domingo, gobernará desde el 25 de noviembre de 2023 hasta el 24 de mayo de 2025, fecha en la que debía culminar el mandato de Lasso.

