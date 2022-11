https://sputniknews.lat/20221116/caida-de-misiles-en-polonia-que-se-sabe-hasta-el-momento-1132478973.html

Caída de misiles en Polonia: qué se sabe hasta el momento

El 15 de noviembre, tras un ataque masivo por parte de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana, se produjeron explosiones en la ciudad polaca de Przewodów, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania. Ante lo ocurrido, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó urgentemente al Comité del Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional y la Defensa de Polonia. Al menos dos personas perdieron la vida como resultado de la caída de misiles no identificados. El Ministerio de Exteriores del país declaró sin investigaciones previas que los misiles eran de fabricación rusa. A su vez, el Pentágono llamó a no especular los hechos, hablando de una eventual posibilidad de invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que indica que un ataque contra un miembro de la Alianza es un ataque contra todos.Sputnik te resume todo que se sabe hasta el momento.Los datos preliminares apuntan a UcraniaEl presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró que todavía no posee información exacta sobre los misiles que cayeron en su territorio o a qué país pertenecen. No obstante, Polonia pidió que se convoque al Consejo de la OTAN en virtud del artículo 4 de la Carta de la Alianza, informó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjártó. Más tarde, el mandatario del país descartó que la caída del misil en Polonia fuera un ataque contra el país.A su vez, la agencia estadounidense AP, citando a funcionarios estadounidenses, aseguró que el misil fue lanzado por las fuerzas de Zelenski."Los datos preliminares indican que el misil que impactó en el territorio polaco fue lanzado por las tropas ucranianas", señaló el medio, que antes había asegurado que el misil era ruso.A pesar de todo, desde Kiev llaman a una respuesta firme y de principio."Una conversación detallada con el secretario de Estado, Antony Blinken, respecto al terror ruso de misiles, su escala, objetivos y consecuencias. Destaqué que la respuesta a lo que ocurrió en Polonia debe ser firme y de principio", aseveró el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, citado por el canal de Telegram de su Ministerio.Rusia considera que culparla es una provocación "deliberada"Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que no atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas de los supuestos fragmentos de misiles tengan relación alguna con sus arsenales. La institución calificó que las afirmaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de supuestos misiles de Rusia como "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".Un poco más tarde, desde el organismo castrense aseguraron que las fotos del incidente muestran claramente que allí cayeron restos de un sistema de defensa antiaérea S-300 ucraniano.Desde el Kremlin también afirmaron que la reacción de Varsovia al "incidente de los misiles" podría haber sido "más moderada y profesional, especialmente cuando se trata de un temas tan delicados" como éste.El experto militar Alexéi Leonkov, a su vez, explicó a Sputnik que era prácticamente imposible que los misiles de crucero de Rusia pudiesen entrar en el territorio de Polonia y no descartó que se trate de los misiles antiaéreos ucranianos que pudieron volar hacia el territorio polaco por error. Ya antes hubo casos cuando los misiles ucranianos impactaron en las viviendas de la población local.Desde la OTAN no culpan a RusiaLa Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) carece de pruebas de que el misil caído en Polonia fuera un ataque intencionado, declaró el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.Además, precisó que la OTAN no ve señales de que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza. El jefe de la OTAN indicó que, según el análisis preliminar de la Alianza, "lo más probable es que el incidente haya sido causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para proteger el territorio de Ucrania de un ataque con proyectiles rusos".Además, la OTAN no tienen previsto introducir una zona de exclusión aérea en Ucrania, declaró el portavoz adjunto del Gobierno alemán Wolfgang Büchner.Reacciones de los líderes mundialesEl presidente de EEUU, Joe Biden, calificó de "improbable" que el misil que cayó en Polonia fuera lanzado desde territorio ruso. También informó de que los líderes de la OTAN y del Grupo de los Siete (G7) debatieron la situación actual y acordaron ayudar a Varsovia en la investigación.China llamó a todas las partes involucradas a mantener la calma para evitar una escalada, señaló la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning."Estamos al tanto de los mensajes correspondientes. En la situación actual todas las partes involucradas deben mantener la calma y mostrar contención para evitar una escalada de la situación", dijo ante la prensa.A su vez, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cree que Rusia no tuvo nada que ver con el incidente del misil derribado."En lo referente a este incidente, respeto la declaración de Rusia. Rusia afirmó que el incidente no tuvo nada que ver con ella. Es muy importante para nosotros", declaró Erdogan en una conferencia de prensa tras su participación en la cumbre del G20 en Bali.Por su parte, España expresó su solidaridad con Polonia por los muertos tras el incidente.Los primeros ministros del Reino Unido y Canadá, Rishi Sunak y Justin Trudeau, durante una conversación con el mandatario ucraniano, declararon que Rusia es culpable de la caída del misil en la región polaca, independientemente del resultado de la investigación."Independientemente de los resultados de esta investigación, la invasión de [Vladímir] Putin en Ucrania es la causa directa de la continua violencia", se lee en un comunicado publicado en la página web del Gobierno británico.El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, pidió una investigación tranquila y exhaustiva sobre lo ocurrido."Necesitamos una investigación tranquila y exhaustiva sobre las explosiones de Przewodów. Una cosa está clara: Hungría apoya firmemente a Polonia", escribió Orban en su cuenta de Twitter a tiempo de reiterar su apoyo al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki.

